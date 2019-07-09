Василий Кикнадзе: "Я удовлетворен предварительными итогами абонементной программы"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о ситуации с продажей абонементов.

– Перед Маратом Фаттаховым стоит задача поднять посещаемость до 20 тысяч. У Смородской в два-три раза завышались цифры по посещаемости. Марат ставил цифры, какие хотел.

– На ЦСКА была возможность завысить цифры по посещаемости?

– Я сам смотрел цифры в Интернете. 192 места остались незаполненными.

– Почему он считает, что это владельцы абонементов?

– 840 владельцев абонементов на ЦСКА не было.

– Почему такие цифры?

– Определенное количество людей проходит без билета. Это меня тоже волнует. Это деньги, которые мы получаем со стадиона.

– Если посмотрите на сектора и статистику, болельщики, которые купили проход по скидке от РЖД, не ходят.

– Это тоже проблема.

– Вы говорите, что Марат все объяснил в своем заявлении. Уже в прошлом году клуб стал чемпионом. Была возможность после чемпионского матча начать продажу абонементов. В этом году то же самое. После "Уфы" предложите людям абонементы, ведь команда попала в Лигу чемпионов. Люди на эмоциях покупают. Подорожание вызвало бы меньшую реакцию. А Марат сказа, что болельщики могут подождать, мол, они не пойдут к "Спартаку" или "Динамо".

– Я предварительными итогами абонементной программы удовлетворен. Постараемся на следующий год внести коррективы с учетом опыта. Мне интересно, какие цифры будут, когда закроем продажи абонементов. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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