Василий Кикнадзе: "Уверен, что "Локомотив" будет бороться за чемпионство"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе уверен, что команда будет бороться за победу в чемпионате России. Также он сформулировал свои задачи на остаток сезона.

– Я серьезно говорю, не кокетничаю и никого не пытаюсь никого подбодрить, уверен, что мы будем бороться за чемпионство, – сказал Кикнадзе в эфире "Россия 24". – Уверен! Мои задачи сейчас – к маю иметь сформированное и закрытое штатное расписание, сформировать стратегию развития клуба на пять лет вперед, и очень бы хотел, чтобы к маю формализовали программу по приведению объектов "Локомотива" в надлежащее состояние. И, конечно же, в списке приоритетов, возможно, даже на первом месте – летняя трансферная кампания.