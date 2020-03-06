Василий Кикнадзе: «Рассматривалось восемь кандидатур на замену Смолову. Семин сказал, что они ему не нужны»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о том, какие кандидатуры рассматривались на замену нападающему Федору Смолову. Форвард ушел на правах аренды в «Сельту», но на его место никто не был подписан.

— Подведите итоги зимней трансферной кампании «Локомотива».

— Ничего страшного не случилось. Ажиотаж, который раздувают некоторые болельщики, связан с тем, что никого не взяли на замену Смолову. Но я считаю, что в таком составе мы вполне можем играть и делать это успешно, выполнять те задачи, которые сами перед собой поставили.

Появившаяся информация в СМИ о том, что нами был предложен список из восьми кандидатур, куда, частности, входили Умар Ньясс, Матей Выдра и Эран Захави, соответствует действительности. Эти футболисты могли бы усилить команду. Трансфер Захави — это в десятку было бы попадание.

Ни одно трансферное решение сейчас без Семина не принималось. Так вот главный тренер сказал, что из этого списка ему никто не нужен. Он попросил взять одного игрока, о котором писали в прессе. Но наши попытки приобрести этого футболиста не увенчались успехом. Переговоры закончились безуспешно, как и усилия, которые предпринимал по своим каналам сам Юрий Павлович (Семин. — Прим. «СЭ»). Мы получили письмо от китайского клуба, что никакого тренсфера не будет. Это все произошло в последний день, перед закрытием окна.

Но еще раз подчеркну: состав, который мы имеем, учитывая качества футболистов основы, и качества ребят, которые поднялись к нам из молодежного состава и «Казанки», более чем достаточно, чтобы решать поставленные задачи. Это не только моя позиция, но и позиция совета директоров.

— Тот игрок из Китая — Бассогог?

— Да, Бассогог.

— Восемь фамилий предложил селекционный отдел клуба?

— Да.

— А как появилась кандидатура Бассогога, которого предложил Семин? Он сам просматривал игрока и порекомендовал его?

— Да, это правда. Тренер говорил, что еще до моего прихода в клуб в течение года вели этого игрока, считает, что камерунец мог бы помочь. (Елена Григорьевская)

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