Василий Кикнадзе: «По предварительным результатам, у Антона Миранчука серьезное повреждение»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после матча 9-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:0) заявил, что команде хватит внутренних ресурсов, чтобы заменить травмированных игроков. В этой встрече повреждения получили защитник Бенедикт Хеведес и полузащитник Антон Миранчук.

— Очень напряженная игра была сегодня, до последнего не было ясно, кто победит, — заявил Кикнадзе в интервью ТАСС. — Нашим футболистам не хватило скорости, это меня беспокоит перед матчами в Лиге чемпионов. Но будем считать, что сегодня наши футболисты экономили силы.

Нам хватит глубины состава, чтобы заменить Миранчуков. По предварительным результатам, у Антона серьезное повреждение, посмотрим, что покажет медицинское обследование. Конечно, это два наших ключевых футболиста, и их потеря будет ощутима. Но у нас есть, с кем играть, а дальше все будет зависеть от тренерского гения Юрия Семина.

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