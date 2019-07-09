Василий Кикнадзе: "Кто такой Мурило знают Зидан и Гвардьола"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о ходе трансферной кампании.

– Сейчас у нас два приобретения – Живоглядов из "Уфы" и Мурило, которого даже Семин не знает. Почему не взять своего Беляева?

– Я верю в то, что через два-три года мы продадим Мурило в европейский клуб за большее деньги. И сомневаюсь, что сможем это сделать с Беляевым. Кто такой Мурило знают Зидан и Гвардьола. Если игроки будут стареть у нас и мы будет провожать их на пенсию... Деньги получаются от трансферов и Лиги чемпионов. Задача коммерциализации для меня не в том, как содрать с болельщиков побольше. У нас неплохая ситуация по Англии, Италии, Испании.

Давайте говорить о том, что хотим играть только своими воспитанниками Но у нас Лига чемпионов. Тут жесткие игры. Если не обеспечим финансовое существование команды, все закончится. У нас и сейчас пять своих выпускников играет. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)