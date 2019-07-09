Василий Кикнадзе: "Хотел пообщаться с болельщиками после закрытия трансферного окна, но могу и сегодня"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками ответил на вопрос о том, когда состоится его встреча с поклонниками команды.

– Мы хотим диалога и на матче с "Зенитом" (в субботу на стадионе "Динамо" за Суперкубок) хотели показать вам, что мы актив и являемся действующей силой на трибуне. Говорилось, что актив – это люди без имени. Это не так. Матч с "Зенитом" это и показал. Мы все за одну идею. Давайте договоримся сейчас о встрече с вами. Не надо выносить вопросы на всеобщее обозрение, – сказали Кикнадзе с трибуны.

– Если есть вопросы, я сегодня готов задержаться и ответить на все. Давайте концентрироваться на команде, а потом мы останемся. В планах встреча была. Хотел это сделать до окончания трансферного окна. Но затягивать не буду. (Елена Григорьевская)