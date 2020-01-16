Василий Кикнадзе: «Фарфан неоднократно удивлял своими возвращениями из самых тяжелых ситуаций»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью «Известиям» отметил, что пока не готов сказать, кто из легионеров покинет клуб в связи с новым лимитом на легионеров.

— Летом вступит в силу новый лимит на легионеров «8+15». Сейчас на вашем балансе 11 иностранных футболистов. Как лимит сказывается на продлении контрактов?

— Сказывается, конечно. Обратите внимание, Юрий Палыч в недавнем обзоре итогов выступления команд в еврокубках говорил о короткой скамейке. Я не во всем с ним согласен. На мой взгляд, здесь могут быть дискуссии, но по большей части внутриклубные, а не через медиа. Но если он говорит, что нужна скамейка, надо понимать, из каких ресурсов ее формировать. Тогда однозначно нам надо сокращать количество легионеров. Если хотим взять иностранцев, то из нынешнего состава нужно оставлять 4-6 игроков из-за рубежа. Это вопрос серьезного согласования между главным тренером, генеральным директором и трансферным комитетом.

— Джефферсон Фарфан уже долго находится в лазарете, и у него летом истекает контракт. Уже решено, что его не будет в команде?

— Нет, Фарфан неоднократно удивлял прогрессивные слои футбольной общественности своими возвращениями из самых тяжелых ситуаций. Никто не мог предсказать его звездного взлета после двухлетнего отсутствия на серьезном уровне, когда он появился в составе «Локомотива» в качестве Форлана (Юрий Семин иногда называет перуанца по фамилии уругвайца Диего Форлана). Фарфан с тех пор блеснул в сборной Перу и принес много пользы клубу. Не могу сказать, что в него не верю.