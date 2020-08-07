Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА, Алексей — нет
7 августа 2020, 17:20
В тренерском составе основной команды ЦСКА произошло изменение, сообщает сайт красно-синих.
К работе в качестве тренера приступил Василий Березуцкий. Он вошел в штаб Виктора Гончаренко и будет помогать ему вместе с Сергеем Овчинниковым, Александром Ермаковичем и Виктором Онопко.
В то же время Алексей Березуцкий продолжит работу в должности заместителя генерального директора по спортивным вопросам.
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