Василий Березуцкий: «В ближайшее время детально ознакомимся с работой всего спортивного направления»

Василий Березуцкий, который вместе с братом занял должность заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, рассказал, что пока еще не в ознакомился подробно с тем, в чем будут заключаться их функции.

— Мы рады вернуться в ЦСКА и помочь своему клубу в развитии, — цитирует Василия Березуцкого официальный сайт ЦСКА. — В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления. 29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе. Затем посмотрим на молодежную команду, изучим работу скаутской службы, много времени посвятим академии. Благодарны Евгению Ленноровичу Гинеру и Роману Юрьевичу Бабаеву за приглашение и рады уже сегодня приступить к работе.