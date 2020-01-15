Василий Березуцкий: «Более честных людей, чем в Голландии, нигде не встречал»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью «СЭ» отметил, что не встречал более честных людей, чем в Голландии. Россиянин ранее работал в «Витессе» в тренерском штабе Леонида Слуцкого.

— Что в Голландии вы так и не поняли, не приняли?

— Голландцам абсолютно все равно на другие страны. Вообще никто там про Россию почти ничего не знает.

— Ничего себе.

— Да. Люди думают о себе. Не интересуются внешними делами. Сосредоточены на своей жизни, пытаются ее улучшать. А у нас? Включишь телевизор, и такое ощущение, что мы знаем все про всех! Кто плохой, кто хороший. С какой страной нужно дружить, а с какой — нет... Эти — друзья, эти — враги...

— Голландцы не интересуются политикой?

— Да им по фигу на все! При этом я более честных людей, чем в Голландии, нигде больше не встречал! Это меня реально удивило.

— В чем проявляется честность?

— Доверяют друг другу, полиции, государству, все время говорят правду. В разговорах ничего не преувеличивают. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Березуцким читайте — здесь