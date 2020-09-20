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«ВАРу не скажешь, что надо помочь Дзюбе». Нападающий «Зенита» — о голе в ворота «Урала»

14:24
Артем Дзюба и Малком. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба и Малком. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал гол в ворота «Урала» (1:1) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ. После игры возникло много споров на тему возможного офсайда у форварда сборной России.

19&nbsp;сентября. Екатеринбург. &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Питерцы празднуют гол Артема Дзюбы.«Зачем нужен ВАР? Какую линию Матюнин там начертил?! Чистый офсайд у Дзюбы!» Президент «Урала» после матча с «Зенитом»

«Что тут я могу говорить. ВАР просматривали три минуты. Как я понял, у ВАР есть своя камера, по которой четко видно, что на 1-2 сантиметра нога защитника «Урала» ближе к воротам, чем моя», — цитирует Дзюбу сайт «Матч ТВ».

«Плюс видна моя динамика вперед и как игрок притормаживает. Помните, как мой гол «Рубину» не засчитали? Мы потом шутили, что у кого-то из нас с Маком пузо торчало на миллиметр. Сейчас ошибки не могло быть, потому что, как уже сказал, долго разбирали ситуацию. В таких вещах аппаратура не врет. Сколько мы видели, что голы отменяли, не только у меня — у очень многих. Еще раз повторю — обмануть в таких вещах ВАР невозможно. Ему не скажешь: «Давайте поможем Дзюбе». Если Криштиану Роналду, условно, на миллиметр в офсайд попадал и это фиксировали... Хочется технике верить, иначе какой тогда вообще смысл всего этого. ВАР для того и есть, чтобы все эти легкие недочеты компенсировать. Человеческий глаз такие вещи не в состоянии видеть. Так что, когда просматривали эпизод три минуты, там точно не было такого — давайте, ладно, как-нибудь засчитаем. Думать так — это бред», — заявил Дзюба.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1242225_Artem_Dzuba_VAR_ne_skazhesh_Davajte_pomozhem_Dzube

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Гол Дзюбы в матче «Урал» — «Зенит» — это офсайд или нет?
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21
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




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