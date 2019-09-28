Варга рассказал, контактировал ли Венгер со «Спартаком»

Известный футбольный агент Шандор Варга опроверг информацию об интересе «Спартака» к известному тренеру Арсену Венгеру. Варга и Венгер давно дружат и сотрудничают. Француз остается без клуба после ухода из лондонского «Арсенала».

— Контактов Венгера со «Спартаком» не было, — сказал Варга в эфире передачи «Инсайдеры». — Он очень тепло относится к России, провел тут месяц во время чемпионата мира.

— Венгеру уже почти 70 лет...

— Посмотрите на Юрия Павловича (Семина). Браво ему. Или Фергюсон, или Рой Ходжсон — ему 72. Возраст — это как ты себя ощущаешь. Кому-то и в 25 на пенсию нужно идти. Если он приедет в Россию, это пойдет на пользу всему российскому футболу.

— Его ждать в России?

— Ждать!

— Если Венгер приедет в Россию, сразу захочет топовых футболистов, попросит большую зарплату.

— Ему главное — творческая работа. Он любит работать с молодыми игроками, не любит шопинг делать. Он говорит: я тренер, а не «шопер». Иногда руководство «Арсенала» буквально заставляло его покупать футболистов.