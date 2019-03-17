Вандерсон: "Сложно сказать, был ли пенальти. Все произошло очень быстро"

Нападающий "Краснодара" Вандерсон рассказал, что думает о поражении в матче 20-го тура чемпионата России от "Локомотива" (0:1) и назначенном пенальти на 69-й минуте за игру рукой хавбека "быков" Шарля Каборе​.

Каборе рукой сыграл в собственной штрафной и получил вторую желтую карточку. 31-летний футболист из Буркина-Фасо покинул поле, а Миранчукуверенно пробил в правый угол ворот вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова и вывел хозяев вперед.

– Не могу сказать, что результат матча справедлив. Все же это игра между двумя топовыми командами. Тут все может решиться за один момент. Таким моментом стало решение судьи назначить пенальти, – сказал Вандерсон.

– Назначил правильно?

– Не знаю, все произошло очень быстро. Сложно сказать, был пенальти или нет. К сожалению, судья принял решение не в пользу "Краснодара".

– Не хватало команде чистого нападающего вроде Игнатьева и Ари?

– Мы участвовали в двух турнирах, за неделю сыграли уже три матча. Для такого скромного состава, как у "Краснодара", это непросто. Но нужно справляться с такими ситуациями. Думаю, тренер понял, как изменить команду к этой встрече. К сожалению, добыть победу не удалось. (Юлия Яковлева)

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