Новиков: «Очевидно, что шестое место послужило поводом для увольнения Федотова»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал назначение Марко Николича главным тренером ЦСКА.

«Очевидно, что шестое место послужило поводом для увольнения Федотова. Но это уже дело прошлое, как говорится. Если говорить о будущем, то очень важно, чего именно ждет Николич от трансферного лета. Посмотрим, как изменится состав, только после этого будет понятно, каким будет ЦСКА в следующем сезоне. Какое место нужно будет занять Николичу, чтобы его не уволили через год? ЦСКА — этот тот клуб, который всегда должен быть первым, болельщики меня поймут. Но если уже все так дается с трудом, то и третье место при условии хорошей игры в Кубке станет неплохим результатом для начала. Я подчеркиваю, что для начала. Николич должен постепенно стремиться к победе в чемпионате России, иначе в работе главного тренера ЦСКА нет никакого смысла», — цитирует «РБ Спорт» Новикова.

Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем. Он заменит уволенного Владимира Федотова.