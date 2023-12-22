Непомнящий: «Если Чалов собирается уехать, то ему нужно там играть, чтобы было точное понимание»

Российский тренер Валерий Непомнящий порассуждал о возможном отъезде форварда ЦСКА Федора Чалова заграницу.

«Нужно ли Чалову уже сейчас ехать заграницу? На эти вопросы я никогда не отвечаю. Это личное дело каждого человека. Единственное, если Федор куда-то собирается уехать, то ему нужно там играть, чтобы было точное понимание. А сидеть на скамейке за рубежом или уходить в аренду — не дело. Также игроку нужно попасть к своему тренеру, в свою команду, только тогда можно рассчитывать на удачу. Поэтому здесь нужно думать самому Чалову», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Чалов является воспитанником ЦСКА. На счету нападающего 84 гола и 42 результативных передачи в 246 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.