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Непомнящий: «Если Чалов собирается уехать, то ему нужно там играть, чтобы было точное понимание»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий порассуждал о возможном отъезде форварда ЦСКА Федора Чалова заграницу.

«Нужно ли Чалову уже сейчас ехать заграницу? На эти вопросы я никогда не отвечаю. Это личное дело каждого человека. Единственное, если Федор куда-то собирается уехать, то ему нужно там играть, чтобы было точное понимание. А сидеть на скамейке за рубежом или уходить в аренду — не дело. Также игроку нужно попасть к своему тренеру, в свою команду, только тогда можно рассчитывать на удачу. Поэтому здесь нужно думать самому Чалову», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Чалов является воспитанником ЦСКА. На счету нападающего 84 гола и 42 результативных передачи в 246 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Непомнящий
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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