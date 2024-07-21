Масалитин: «Нельзя проводить матчи РПЛ в такую жару, как вчера в Ростове-на-Дону»
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал погодные условия, в которых были вынуждены играть футболисты «Ростова» и армейского клуба (0:0) в 1-м туре РПЛ.
В субботу, 20 июля, столбики термометров в Ростове-на-Дону превышал отметку в 35 градусов.
«Важно понимать, что вчерашний матч можно было перенести на более позднее время. Речь ведь идет о здоровье футболистов. Зачем проводить первые туры на юге? Каждый год же у нас одинаковая история, зачем мучать спортсменов? В 2009 году в том же Ростове-на-Дону у Петра Быстрова начались судороги из-за жары, а изо рта пошла пена, он чудом остался жив. Матч был днем — было тридцать пять градусов. При составлении календаря нужно учесть географические особенности нашей страны. Под конец года логично играть в южных регионах, а вот начинать турнир нужно в менее жарких городах, иначе здоровье футболистов будет находиться под угрозой», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».
Во втором туре чемпионата России армейцы сыграют в гостях с «Пари НН» 27 июля, а желто-синие днем ранее встретятся на выезде с «Крыльями Советов».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Неманья Анджелкович
Химки
|1
|0
|1