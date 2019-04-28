Защитник "Енисея" Валерий Кичин, забивший мяч в свои ворота в матче 26-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:2), поделился впечатлениями от игры.

– Отрицательные эмоции, какими еще они могут быть? – начал Кичин. – Отдали матч в самом конце. Мы не смогли забить второй гол, хотя должны были. А футбол он такой, нас быстро наказали.

– Почему не удалось удержать ничейный счет?

После того как мы сравняли, было ощущение, что и второй гол забить сумеем. Мне кажется, нас захлестнули эмоции.

– У вас очень сильные соперники впереди. Есть надежда хоть где-то взять очки?

– Нужно стараться по максимуму, ничего другого не остается.

– На стыки еще рассчитываете?

– Мы верим до конца в лучшее. (Константин Колмаков)

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