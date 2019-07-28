Валерий Карпин: "В футболе важна не схема игра, а философия"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в преддверии матча 3-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" оценил результат и игру свой команды на старте.

"Да, набрали 4 очка. Но хотелось больше. Пока только два тура прошло. Рано оценивать, насколько хорошо играет команда. Мы провели два матча дома. Теперь хочется посмотреть, как сыграем на выезде, - рассказал Карпин в эфире "Матч Премьер".

В футболе важна не схема игра, а философия. В этом году решили ее изменить. Больше прессингуем, атакуем. Пока понятно, что времени мало прошло, сборов не хватило. Так что работы еще очень много, надо многие моменты шлифовать".