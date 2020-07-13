Валерий Карпин: «Удивлен решением РФС рассмотреть мои слова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил «СЭ» свое отношение к решению РФС рассмотреть его высказывания на пресс-конференции после матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России с «Оренбургом» (0:0).

«Нет предела человеческой мерзости!» Карпин процитировал Бышовца и разнес РПЛ // Комитет по этике РФС рассмотрит слова Карпина в пятницу

— Удивлен таким развитием событием, — сказал Карпин. — Не понимаю, что необычного и, тем более, оскорбительного произнес. Действительно считаю ситуацию, при которой нам пришлось выставлять на встречу с «Сочи» мальчишек мерзостью, а бездействие и страусиную позицию РПЛ — подлостью. И потом — где равноправие для всех участников турнира? Почему у одних клубов, где выявлены случаи коронавируса, контактная группа изолируется на две недели, а у других — отстраняются только заболевшие, а здоровые продолжают тренироваться и выходить на поле в официальных играх? Разве это справедливо? Поэтому еще раз повторю, что не понимаю, в чем неэтичность и оскорбление в моих словах.

— Мне тоже кажется, что слова «мерзость» и «подлость» сами по себе этику не нарушают.

— Придерживаюсь такой же позиции. Это просто цитата нашего великого тренера Анатолия Федоровича Бышовца, кого она задевает, ума не приложу. Причем заметьте, что я говорил не о «Ростове» в сравнении с кем-то, а о нашем чемпионате в целом. Он сейчас действительно не похож на соревнования, где у каждого равные возможности. (Вячеслав Короткин)