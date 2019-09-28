Валерий Карпин: «У Мамаева с головой все очень хорошо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин — о матче 11-го тура чемпионата России с «Динамо» (3:0). Также он прокомментировал новость о переходе полузащитника Павла Мамаева.

— Визуально, возможно, смотрелось, что мы спокойно выиграли, но мы выиграли абсолютно не спокойно, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч премьер». — В обороне многие вещи не понравились. Работы непочатый край. Мамаев чувствует себя очень хорошо физически, с головой все очень хорошо. Доволен, счастлив. Желание огромное. Это видно и на деле, он хочет быстрее начать тренироваться и влиться в команду. Самое главное — почувствовать атмосферу футбола, коллектива.

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