Карпин — о составе «Динамо»: «Даже в «ПСЖ» тренер хочет что-то добавить и усилить, но времени не так много»

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможных изменениях состава команды.

Бело-голубые объявили о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.

«Думаю, что состав сильно точно не изменится. Не так много времени, чтобы делать большие изменения. Понятно, что любой тренер хочет что-то добавить, усилить какие-то позиции. Даже тренер «ПСЖ», который выиграл Лигу чемпионов. Надеюсь, кто-то еще придет. Возможно, кто-то уйдет. Зависит от многих факторов», — сказал Карпин в интервью пресс-службе клуба.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые завершали сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Марцела Лички.