Валерий Карпин: "Почему не удалось договориться с Полозом - вопрос не ко мне"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился ожиданиями перед стартом товарищеского матча Кубка Париматч премьер против ЦСКА. Специалист не смог сказать, почему не удалось подписать Дмитрия Полоза. Накануне стало известно, что "Зенит" отозвал форварда из расположения дончан.

- Личная заинтересованность в Полозе была у меня и у клуба. Почему не удалось договориться - не ко мне, к клубу, - сказал Карпин в эфире "Матч премьер".

- В "Ростове" его не будет?

- Не знаю.

- Оцените сбор, насколько довольны тем, как поработали?

- Еще рано оценивать, сбор у нас 7 числа заканчивается. Какую работу хотели, проделали. А насколько хорошо, посмотрим.

- Задачи на сегодняшнюю игру?

- Все, что было с "Краснодаром", только еще лучше.

Игра ЦСКА - "Ростов" начнется в 19.00 по московскому времени, "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.