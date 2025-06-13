Карпин — о работе в «Динамо»: «Клуб давно без трофеев, поэтому задачи у нас совпадают»

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал решение возглавить команду.

Бело-голубые объявили о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.

«Это интересный, понятно, проект. Спортивный прежде всего. Задачи клуба и тренерского штаба совпадают. Давно клуб без трофеев, поэтому задача у нас совпадает.

Какой футбол хотим показывать? Такой же, какой мы видим сейчас в сборной. Стремимся к интенсивному прессингу, интенсивному возврату в оборону, быстрому выходу в атаку. Агрессивно играть в обороне и атаке», — сказал Карпин в интервью пресс-службе клуба.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые завершали сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Марцела Лички.