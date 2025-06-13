Валерий Карпин обратился к болельщикам «Динамо»

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин в обращении к болельщикам бело-голубых заявил, что под его руководством команду не упрекнут в отсутствии самоотдачи.

Бело-голубые объявили о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.

«В каждой игре команда будет пытаться выигрывать, будет «умирать». Претензий по желанию и самоотдаче точно не будет. Результат в футболе часто зависит от многих факторов, не только от этого. Но мне кажется, что для болельщиков важно, когда футболисты готовы жизнь отдать за клуб, в котором играют. Наверное, слова слишком красивые. Но сто процентов, что это должно быть», — сказал Карпин в интервью пресс-службе клуба.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые завершали сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Марцела Лички.