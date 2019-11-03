Валерий Карпин: «Меня радует, что «Краснодар» радуется ничьей с «Ростовом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин похвалил команду за игру против «Краснодара» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата России. Его команда вела в счете до последних минут, но упустила победу.

— Случайность. Первый гол — ничего не предвещало. Сигурдссон мог вынести мяч, Чистяков ему помешал. Никакой комбинации не было. Сами себе привезли, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Карпин. — Могли вынести — и ничего бы не было. А второй гол — после подачи с фланга. «Краснодар» в излюбленной манере грузил. Для этого был защитник. Но недосмотрели — бывает. Не надо винить никого. В одном моменте один ошибся, в другом — другой. Команда играла хорошо, без проблем. Не надо никого винить. Результат давит, психологию никто не отменял. Начали удерживать счет. Поначалу прессинговали, делали то, что делали в первом тайме. Но и соперник играет. А соперник — «Краснодар», который на чемпионство нацеливается. А мы — «Ростов». Игрокам что скажу? Поздравлю с хорошей игрой. Но то, что «Краснодар» радуется ничьей с нами, меня это радует.