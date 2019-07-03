22:05 | Футбол — РПЛ

Валерий Карпин: "Козлов играет в чемпионате минимум десять лет. Я вам что-то новое скажу?"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над ЦСКА в матче Кубка Париматч Премьер (2:1) заявил, что все и так знают сильные и слабые стороны новичка команды защитника Алексея Козлова

– Всех впечатлил Шомуродов. Это лидер команды?

– А если б он не забил?

– Независимо от этого.

– А что тогда вы не говорили то же самое после поражения от "Краснодара"?

– Потому что мы с вами не общались.

– Вы сами могли это сказать. Шомуродов не становится лидером команды, а делает то, что должен делать нападающий.

– Как турнир оцените?

– Обыкновенно. Сборы и сборы. Кто-то форму набирает, кто-то уже набрал. Тактические моменты.

– Козлов пришел на место Паршивлюка. Что ждать от него?

– Что говорить о Козлове, который уже десять лет минимум играет в премьер-лиге? Я вам новое что-то скажу? Вы все знаете – сильные и слабые стороны. Все понятно. (Гоша Чернов)

ЦСКА - Ростов

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