Валерий Карпин: "Козлов играет в чемпионате минимум десять лет. Я вам что-то новое скажу?"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над ЦСКА в матче Кубка Париматч Премьер (2:1) заявил, что все и так знают сильные и слабые стороны новичка команды защитника Алексея Козлова.
– Всех впечатлил Шомуродов. Это лидер команды?
– А если б он не забил?
– Независимо от этого.
– А что тогда вы не говорили то же самое после поражения от "Краснодара"?
– Потому что мы с вами не общались.
– Вы сами могли это сказать. Шомуродов не становится лидером команды, а делает то, что должен делать нападающий.
– Как турнир оцените?
– Обыкновенно. Сборы и сборы. Кто-то форму набирает, кто-то уже набрал. Тактические моменты.
– Козлов пришел на место Паршивлюка. Что ждать от него?
– Что говорить о Козлове, который уже десять лет минимум играет в премьер-лиге? Я вам новое что-то скажу? Вы все знаете – сильные и слабые стороны. Все понятно. (Гоша Чернов)
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