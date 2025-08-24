Карпин — об открытии новой детской школы «Динамо»: «Методика, тренировочные упражнения — все это работает»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин, нападающий команды Константин Тюкавин и тренер Сергей Паршивлюк прокомментировали открытие детской футбольной школы «Динамо» Новая Рига.

Валерий Карпин: — Как мы уже знаем, методика, тренировочные упражнения — все это работает. Я надеюсь, что все ребята, которые здесь будут заниматься, научатся многому в футболе и работать в команде, помогать друг другу после проигрышей, падений. Самое главное здоровья, потому что спорт помогает чувствовать себя здоровым. Всех поздравляю с открытием: успехов и счастья.

Константин Тюкавин: — Поздравляю вас с открытием школы «Динамо». Молодцы что выбрали правильную школу. (смеется). Я сам пришел в академию «Динамо» в 5 лет и до сих пор здесь. Желаю вам больших успехов, слушайте тренеров, продолжайте тренироваться!

Сергей Паршивлюк: — Всем видно, какие прекрасные условия созданы для ребятишек. В моем детстве таких условий не было. Классно, что родители могут дать детям развиваться в таких условиях. Хочу пожелать, чтобы каждый родитель позволил детям заниматься тем, что они любят, а детям — мечтать. В будущем мы можем увидеть этих ребятишек в первой команде.