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Карпин: «Ничего сверхъестественного с Гладышевым не делали»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин оценил игру нападающего бело-голубых Ярослава Гладышева, забившего четыре гола в товарищеском матче против Белоруссии (4:1).

«Ничего сверхъестественного с ним не делали. Доволен его отношением на сборе, отношением в игре. Еще и получилось 4 гола забить, с чем мы его и поздравляем. 4 гола в каждой игре вряд ли будет получаться, поэтому важнее то, как он играл», — приводит пресс-служба клуба слова Карпина.

13 июня «Динамо» объявило о подписании контракта с 56-летним Карпиным до конца сезона-2027/28.

10 июня нападающий сборной России Ярослав Гладышев оформил покер в игре против сборной Белоруссии и был заменен на 79-й минуте.

Валерий Карпин и&nbsp;генеральный директор &laquo;Динамо&raquo; Павел Пивоваров.«У клуба давно не было трофеев — наши задачи совпадают». Первые слова Карпина во главе «Динамо»
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Валерий Карпин
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Ярослав Гладышев
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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