Карпин: «Ничего сверхъестественного с Гладышевым не делали»

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин оценил игру нападающего бело-голубых Ярослава Гладышева, забившего четыре гола в товарищеском матче против Белоруссии (4:1).

«Ничего сверхъестественного с ним не делали. Доволен его отношением на сборе, отношением в игре. Еще и получилось 4 гола забить, с чем мы его и поздравляем. 4 гола в каждой игре вряд ли будет получаться, поэтому важнее то, как он играл», — приводит пресс-служба клуба слова Карпина.

13 июня «Динамо» объявило о подписании контракта с 56-летним Карпиным до конца сезона-2027/28.

10 июня нападающий сборной России Ярослав Гладышев оформил покер в игре против сборной Белоруссии и был заменен на 79-й минуте.