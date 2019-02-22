Валерий Карпин: "Кокорин и Мамев виноваты. Но казнить нельзя, помиловать"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" отметил, что следит за ситуаией с арестом Александра Кокорина и Павла Мамаева.

– Следите за темой Мамаева и Кокорина?

– Слежу – потому что об этом постоянно говорят.

– Согласны с точкой зрения, что пора их выпускать?

– Виноваты – это да, но казнить нельзя, помиловать.

Напомним, арест игроков был продлен до 8 апреля. Кокорин и Мамаев в октябре 2017 года устроили две драки в Москве, в результате которых пострадали три человека. (Сергей Егоров)

Полная версия интервью Валерия Карпина