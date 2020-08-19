Валерий Карпин: «Думаю, что для нас все соперники неудобные»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил готовность команды у матчу 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо».

— В последние недели вы говорили о том, что команда не в самом лучшем состоянии, сейчас в каком настроении команда? Можно ли сказать, что «Ростов» уже готов эмоционально?

— В том сезоне после всего, что произошло — после того, как у нас были переболевшие коронавирусом, мягко говоря, мы были не в лучшем состоянии, если честно ни в каком. Сейчас игры нас взбодрили. В хорошем состоянии, — приводит слова Карпина сайт ростовчан.

— Сегодня в составе нет Попова, почему?

— В составе играет Еременко.

— Какое состояние Еременко, он дважды выходил на замену.

— Потихоньку набирает, он сложнее всего перенес коронавирус. На замену выходил, посмотрим, насколько хватит в этой игре. Нужен игровой ритм. Одно дело тренироваться, другое выходить на матч. Надо уже начинать играть.

— Вы обыгрывали «Динамо» будучи тренером «Ростова» однажды. «Динамо» — команда неприятная, один гол был пропущен с учетом игр прошлого сезона, и «Ростов» последний раз обыгрывал «Динамо» здесь, в Москве, 4 года назад. Это проблема?

— Вы думаете, я это знал все? Были ничьи, были поражения, выигрывали. И что?

— «Динамо» для «Ростова» неудобный соперник?

— Я думаю, что для нас все соперники неудобные, так же как и для «Динамо», как для «Зенита», ЦСКА и любой команды. В нашем чемпионате все команды неудобные. Никто, никого 8:2 не обыгрывал.