Гладилин: «5-6 команд будут конкурировать с «Зенитом», в котором нет ничего сверхъестественного»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что несколько клубов смогут конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ.

«Команд 5-6 могут спокойно составить конкуренцию «Зениту». Там нет суперзвезд, просто есть стабильный состав и поставленная работа. Так что, в «Зените» нет ничего сверхъестественного», — цитирует Гладилина Vprognoze.

«Зенит» становился чемпионом России последние шесть лет. В первом туре РПЛ сезона-2024/25 команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Крыльями Советов».