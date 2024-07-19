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Гладилин: «5-6 команд будут конкурировать с «Зенитом», в котором нет ничего сверхъестественного»

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что несколько клубов смогут конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ.

«Команд 5-6 могут спокойно составить конкуренцию «Зениту». Там нет суперзвезд, просто есть стабильный состав и поставленная работа. Так что, в «Зените» нет ничего сверхъестественного», — цитирует Гладилина Vprognoze.

«Зенит» становился чемпионом России последние шесть лет. В первом туре РПЛ сезона-2024/25 команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
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Оренбург – Спартак
 - : -
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