Газзаев поддержал возвращение Алексея Березуцкого в ЦСКА: «В перспективе это хороший главный тренер»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Алексея Березуцкого помощником главного тренера аомецев Марко Николича.

«Очень рад и только это приветствую. Он уже работал в ЦСКА, а сейчас еще наберется опыта. В перспективе это хороший главный тренер. Конечно, мне бы хотелось, чтобы не только помощник, но и сам главный тренер был бы представителем славных традиций ЦСКА», — сказал Газзаев «СЭ».

Березуцкий возглавлял ЦСКА в сезоне-2021/22.