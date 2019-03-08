Валерий Газзаев: "Краснодару" нужен результат и здоровый прагматизм"

Знаменитый отечественный тренер, четырехкратный чемпион страны и обладатель Кубка УЕФА, сейчас зампреда Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что "Краснодару" нужен здоровый прагматизм.

- "Краснодар" показывает хороший уровень игры, играет в неплохой атакующий футбол, действует в агрессивной манере, большими силами участвует в атаке, а при срыве наступления пытается организовать коллективный отбор, - сказал Газзаев. - Видно, что футболисты действуют очень уверенно и сыгранно. Однако "Краснодару" нужен результат и здоровый прагматизм. Просто за красивую игру очков не дают. Пока что в 2019 году у краснодарцев либо ничьи, либо поражения. Если безвыигрышная серия продолжится, это рано или поздно обязательно скажется на психологическом состоянии команды. (Дмитрий Симонов)

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