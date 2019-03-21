Валерий Газзаев: "Если уж сборная Испании натурализует бразильцев и не стесняется этого…"

О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев.

​– Глобализация происходит во всем мире. И в спорте – в том числе. Если уж сборная Испании натурализует бразильцев и не стесняется этого… В общем, считаю, дискуссиям на данную тему следует положить конец раз и навсегда. Если у игрока есть законным способом полученное гражданство России и по своему уровню он заслуживает приглашения в сборную – то он имеет полное право за нее выступать! Это здоровая и сильная конкуренция. Снова напомню про середину нулевых, когда в чемпионате России не было лимита, но наши клубы выигрывали Кубок УЕФА, сборная производила фурор на чемпионате Европы, и многие наши футболисты уезжали в Европу. А сейчас пять российских игроков в любом состоянии попадают в стартовый состав каждого клуба, даже если не соответствуют по текущему состоянию или уровню мастерства. Поверьте, вот эта проблема – гораздо хуже, чем точечная натурализация. (Дмитрий Симонов)

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