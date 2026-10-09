Вахания назвал парк Галицкого любимым местом в Краснодаре: «До сих пор не обошли его целиком»

Защитник сборной России и «Краснодара» Илья Вахания в интервью «СЭ» ответил на вопрос о любимом месте в городе.

— Уже появились любимые места в Краснодаре?

— Ответ банальный — парк Галицкого. Мы до сих пор не обошли его целиком, если это вообще возможно. Каждый раз приезжаем туда с семьей и смотрим новые места.

— Ты говорил, что тебя очень часто узнают. Известность не напрягает?

— Нет, не напрягает, даже в какой-то мере льстит.

В сезоне-2026/27 Вахания принял участие в 9 матчах «Краснодара» в РПЛ и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего защитника в 3 миллиона евро.

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