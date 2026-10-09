Вахания: «Конкуренты только добавляют мотивации, хотя она у «Краснодара» и так запредельная»

Защитник сборной России и «Краснодара» Илья Вахания в интервью «СЭ» поделился эмоциями от чемпионской гонки РПЛ.

— Сейчас «Краснодар» лидирует, но последние матчи перед паузой дались очень непросто. В чем причина?

— Каждый матч — это отдельная история, везде складывалось по-разному. Если с «Крыльями», возможно, мы где-то расслабились, то с «Акроном» соперник вышел вперед, при этом мы создавали моменты, но не получалось их реализовывать. С «Оренбургом» был тяжелый матч, в котором обе команды не хотели уступать, было больше борьбы.

— То, что конкуренты приблизились, напрягает?

— Это только добавляет мотивации, хотя она и так запредельная. Как мы видим, последние несколько лет «Краснодар» постоянно играет под этим давлением — думаю, уже научились с ним справляться.

— Тебе впервые приходится биться за первое место. Каково это? В чем сложность игры в топ-клубе?

— Да, сначала было непривычно. Я даже обращал внимание, что впервые в жизни нахожусь на первом месте в турнирной таблице. Это круто, ощущаешь давление, но, когда ты на первом месте, это даже приятно.

— Верхняя часть таблицы плотная: «Краснодар», «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Динамо». Кто-то помешает этой пятерке разыграть медали?

— Думаю, как раз среди этих команд и будут разыгрываться призовые места.

После 9 туров РПЛ «Краснодар» набрал 21 очко и возглавляет таблицу чемпионата России. «Спартак» идет на втором месте с 19 очками в активе, «Зенит» — пятый (18 очков).

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