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Вахания: «Конкуренты только добавляют мотивации, хотя она у «Краснодара» и так запредельная»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Защитник сборной России и «Краснодара» Илья Вахания в интервью «СЭ» поделился эмоциями от чемпионской гонки РПЛ.

— Сейчас «Краснодар» лидирует, но последние матчи перед паузой дались очень непросто. В чем причина?

— Каждый матч — это отдельная история, везде складывалось по-разному. Если с «Крыльями», возможно, мы где-то расслабились, то с «Акроном» соперник вышел вперед, при этом мы создавали моменты, но не получалось их реализовывать. С «Оренбургом» был тяжелый матч, в котором обе команды не хотели уступать, было больше борьбы.

— То, что конкуренты приблизились, напрягает?

— Это только добавляет мотивации, хотя она и так запредельная. Как мы видим, последние несколько лет «Краснодар» постоянно играет под этим давлением — думаю, уже научились с ним справляться.

— Тебе впервые приходится биться за первое место. Каково это? В чем сложность игры в топ-клубе?

— Да, сначала было непривычно. Я даже обращал внимание, что впервые в жизни нахожусь на первом месте в турнирной таблице. Это круто, ощущаешь давление, но, когда ты на первом месте, это даже приятно.

— Верхняя часть таблицы плотная: «Краснодар», «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Динамо». Кто-то помешает этой пятерке разыграть медали?

— Думаю, как раз среди этих команд и будут разыгрываться призовые места.

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После 9 туров РПЛ «Краснодар» набрал 21 очко и возглавляет таблицу чемпионата России. «Спартак» идет на втором месте с 19 очками в активе, «Зенит» — пятый (18 очков).

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Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Илья Вахания
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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