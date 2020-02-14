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Вадим Васильев: «Я бы не ставил на Кокорине крест как на игроке, способном уехать в сильный чемпионат»

05:11
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Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью «Известиям» отметил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин не потерял шансов перейти в сильный европейский чемпионат.

— А что думаете о перспективах Александра Кокорина?

— Все будет зависеть от того, сможет ли он переформатироваться после такого тяжелого периода в жизни и вновь двигаться вперед.

— Вспоминают ли о Кокорине в Европе как о потенциальном игроке сильного клуба?

— К сожалению, в последнее время о нем вспоминают лишь в контексте истории с тюремным сроком. Но лично я бы не ставил на нем крест как на игроке, способном уехать в сильный чемпионат.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/975775/timur-ganeev/superligi-ne-budet-no-est-dvizhenie-v-storonu-zakrytosti-lch

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