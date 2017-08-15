Вадим Скрипченко: "Из "Анжи" позвонили два дня назад в полночь"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко заявил, что получил предложение возглавить команду после матча махачкалинцев против "Динамо" (1:3). По словам наставника, для него было важно продолжить работу в премьер-лиге. В прошлом сезоне он возглавлял "Крылья Советов".

- Я очень рад, что стал частью "Анжи", - приводит пресс-служба махачкалинского клуба слова Скрипченко. - Это команда с хорошими футбольными традициями. В регионе очень любят футбол, разбираются в нем. Люди помнят достижения "Анжи" и тех хороших футболистов, которые здесь играли. Для меня это определенный вызов. К сожалению, у команды неудачный старт сложился. Нельзя назвать эту ситуацию критической или безвыходной - нет, это просто неудачный старт. Поэтому все в наших силах. Постараюсь улучшить настроение и психологический фон игроков, а также сотрудников "Анжи". Это может произойти, если будут хорошие результаты.

Для меня было очень важно продолжить работу в РФПЛ, потому что мне это очень интересно. Соревновательный момент очень серьезный в российском первенстве. Каждая команда может обыграть другую. Было важно, чтобы профессиональный простой получился недолгим. Конечно же, я надеялся как можно быстрее вернуться к работе. Интерес "Анжи" был основан на том, что мои бывшие команды показывали неплохую игру. Конечно, результат был не таким, как нужно. Но своей работой я удовлетворен.

Два дня назад поздно вечером, можно сказать в полночь, поступил звонок из "Анжи". Смотрел матч с "Динамо" и слышал, что бывший тренер подал в отставку. Я не думал, что позвонят именно мне. Но так сложилось.