Вадим Галыгин: "Что делать белорусскому чемпионату, если все игроки разъедутся?"

Белорусский актер и телеведущий Вадим Галыгин рассказал, что боится за чемпионат своей страны по футболу.

Ранее новый президент РФС Александр Дюков сообщил, что граждане Белорусии не будут считаться легионерами в чемпионатах России. Нововведение вступило в силу с 22 февраля.

- Как вы относитесь к тому, что белорусы перестанут считаться легионерами в РПЛ?

- Неоднозначно. У нас свой чемпионат и свои спортсмены. Не знаю, в рамках каких процессов идет такая интеграция. Насколько будут белорусы востребованы в России? Но то, что есть широкое поля для возможностей - хорошо. Только что же тогда делать нам? Если все разъедутся. Прощай, чемпионат Белорусии? Тем более, зарплаты совершенно разные. Конечно, ребятам хочется поиграть в России и заработать. Решение в любом случае неоднозначное.

В первой части чемпионата России выступали четыре белорусских футболиста - Александр Мартынович ("Краснодар"), Тимофей Калачев ("Ростов"), Михаил Сиваков ("Оренбург"), Сергей Корниленко ("Крылья Советов"). Этой зимой к ним присоединились еще два белорусских футболиста. Из БАТЭ в "Арсенал" перешел Максим Володько, а в "Урал" – Денис Поляков. (Сергей Погребняк, Ярослав Сусов)

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.