Вадим Евсеев: «Смена тренера в «Ахмате» осложнила подготовку «Уфы» к игре»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в преддверии матча 12-го тура с «Ахматом» отметил, что смена главного тренера в грозненской команде с Рашида Рахимова на Игоря Шалимова создала изюминку в предстоящей игре команд.

— Мы не смотрим в турнирую таблицу, — сказал в эфире «Матч премьер» Евсеев. — Идем от игры к игре. В начале сезона результаты были неудовлетворительными, но своей работой мы доказали, что можем набирать очки.

Повлияла ли на нас смена тренера в «Ахмате»? Она точно осложнила нашу подготовку. Мы можем только предполагать, какими будут требования нового тренера. В этом есть некая изюминка. Но Игоря Шалимова мы знаем по «Химках» и «Краснодаре».

Матч «Уфа» — «Ахмат» начнется в 11.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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