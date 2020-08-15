Вадим Евсеев: «Раньше обсуждали, почему «Уфа» играет на ноль. Жду вопросов, почему мы забили 3 в Туле»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:2) в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ.

— Команда уже в Уфе, — написал у себя в Instagram Евсеев. — Задача сейчас — правильно восстановиться после сложного выезда в Тулу и подготовиться к домашней игре со «Спартаком». Готовясь к Арсеналу, мы предполагали, что соперник будет играть по той же схеме, что весной и летом. Поэтому мы зеркально отразили ее, сыграв 3-4-3. Три наших атакующих должны были постоянно прессинговать при передачах центральных защитников «Арсенала», чтобы у них не было возможности поднять голову. Оборона начиналась на чужой половине. Это был сигнал для всей команды идти в прессинг.

Мы активно провели весь первый тайм. Мне он очень понравился и по движению, и по агрессии. Не хватило переходных фаз, более активных в атаке. Но моменты были и в конце тайма мы сравняли счет, забив после атаки, которую наигрывали в тренировочном процессе. Неделчару должен был оказаться в этой зоне, и он знал, что делать. Как и форварды. Что касается пропущенного мяча, соперник здорово разыграл и подал, а Луценко снова доказал свой класс бомбардира. Плотно с ним не сыграли. Повторюсь, движением и агрессией команды я был доволен, но в перерыве пришлось поговорить на повышенных тонах с игроками центра поля, которые ошибались. Они должны были вести игру, но вместо этого теряли мяч, пасовали назад.

Как мы видим, во втором тайме игра кардинально изменилась. Забили быстрые 2 мяча, получили комфортный счет. Но в таких случаях в матче равных команд концовка всегда получается опасная. Соперник проигрывает и ему нечего терять, он идет ва-банк. Тула отыграла 1 мяч, но мы перестроились, сделали замены и довели матч для победы. Мне понравилось, что команда показала характер. Не было суеты, не опустили руки, пропустив. Характер у «Уфы» был, есть и будет. Эта игра была показательной. И еще. Весь прошлый сезон все обсуждали, почему «Уфа» играет на ноль? Жду сейчас разговоров: почему «Уфа» в Туле забила три? Болельщики рады. Надеюсь, футбольные специалисты тоже порадуются. Но работать в обороне есть над чем. Два пропущенных мяча — это много. Будем работать.