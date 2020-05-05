Вадим Евсеев: «Провалы российских команд в еврокубках не связаны с системой осень-весна»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью Игорю Рабинеру на Youtube- канале «СЭ» рассказал о проблемах системы «весна-осень», по которой раньше играли в чемпионате России.

— Можно оставить такой же чемпионат, как сейчас, — сказал Евсеев. — Почему ввели другую систему? Хотели сделать единое окно с Европой в плане переходов. Сейчас, когда чемпионат заканчивается, еврокубки начинают играть в сентябре. А мы завершали в ноябре и ждали еврокубков. Ты становишься чемпионом, команда выходит в Лигу чемпионов, а состав уже на 70 процентов другой. В этом были проблемы.

А так... Летом все равно были паузы. На чемпионат мира или чемпионат Европы. Зимой тоже была три месяца пауза. Предложения играть до 20 декабря? Один год был у нас плюс 10 в декабре, а потом — минус 20. Игра в манежах? Это мы уже слышали. Но они больше подходят для тренировок. Нельзя играть в манежах.

Провалы российских команд в еврокубках не связаны с переходом на новую систему. Наверное, что-то случилось с уровнем (Игорь Рабинер).