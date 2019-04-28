Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился ожиданиями перед матчем 26-го тура чемпионата России против "Урала". Встреча пройдет сегодня, 28 апреля, начало – в 11.30 (мск).

"Уфа" занимает 14-е место с 22 очками в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с 33 баллами располагается на 10-й строчке.

– Такой выбор состава? Мы исходили из того, кто у нас готов, конечно, есть проблемы. В прошлой игре получил травму полузащитник Пауревич, который не смог сегодня выйти на поле. Решили выпустить этот состав. Успели ли восстановиться после матча с "Рубином"? Не вижу проблем в восстановлении в такой короткий срок. Играть через три дня на четвертый – нормально, – сказал Евсеев.

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