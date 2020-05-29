Вадим Евсеев: «Легионеры присоединятся к «Уфе» после 4 июня»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил о том, что иностранные футболисты, выступающие за команду, приступят к тренировкам в общей группе после 4 июня.

— Начали сегодня новый цикл подготовки, — написал у себя в Instagram Евсеев. — У кого-то неделя идет с понедельника по воскресенье. У нас же эта неделя начинается в пятницу. Убираем объем работы. Но по-прежнему будем тренироваться в двухразовом режиме. Но занятия будут теперь короче. В конце недели сыграем двусторонку. Думаю, она многое покажет. Наши иностранные игроки работают в Уфе отдельно. Присоединятся к «Уфе» после 4 июня. Будем готовиться к рестарту сезона на нашем стадионе «Нефтяник». Новый газон уже уложен, скоро опробуем.

Чемпионат России-2019/20 планируют возобновить 21 июня.