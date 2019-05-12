Вадим Евсеев: "Было Ферги-тайм, а теперь время Евсеева? Футболисты "Уфы" играют до конца"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России против "Спартака". Встреча пройдет на стадионе "Открытие Арена" сегодня, 12 мая, начало – в 16.30 (мск).

– "Уфа" планирует заканчивать все игры с положительным результатом. То, что было раньше, пытаемся исправить. Получится или нет? Узнаем после 30-го тура. Раньше говорили про Ферги-тайм, а сейчас время Евсеева? Это стечение обстоятельств, футболисты "Уфы" показывают желание и играют всегда до конца. Каждый соперник исповедует свой игровой стиль. Обыграть "Спартак" можно с помощью слаженных действий, они будут больше играть у наших ворот, надо уметь находить возможность использовать свои моменты, – сказал Евсеев в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Спартак" с 43 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Уфа" с 26 баллами располагается на 14-й строчке.

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