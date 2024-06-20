В «Зените» ответили на вопрос о приобретении Глушенкова и Горшкова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о переходах форварда «Локомотива» Максима Глушенкова и защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.

— Сделки по Глушенкову и Горшкову закрыты?

— Ждите официальных сообщений, — цитирует Медведева Sport24.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Глушенков и Горшков подписали контракты с «Зенитом».

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России и выиграл FONBET Кубок России.