В «Зените» опровергли информацию об интересе к Ругани

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интерес к защитнику «Ювентуса» Даниеле Ругани.

— Это очередной слух, не более, — цитируют Медведева «РИА Новости».

Ранее сайт Tuttomercatoweb сообщил, что российский клуб приобрести 25-летнего итальянца в ближайшее трансферное окно.

Сумма возможного трансфера Ругани, чей контракт с туринцами действует до июля 2024-го, не называется, а портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ругани провел всего 7 матчей за «Юве» во всех турнирах. Отметим, что он стал первым футболистом серии А, у которого был обнаружен коронавирус.

До этого сообщалось, что «Зенит» уже пытался купить игрока в летнее трансферное окно. Тогда клуб, по имеющейся информации, предлагал ему контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро за сезон.