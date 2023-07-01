В «Зените» не исключили подписание игроков в летнее трансферное окно после Коваленко

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос корреспондента «СЭ», был ли трансфер полузащитника «Сочи» Александра Коваленко последним приобретением клуба в летнее трансферное окно.

«Будет ли «Зенит» еще усиливаться в летнее ТО? Поживем — посмотрим», — сказал Медведев «СЭ».

30 июня «Зенит» объявил о трансфере из «Сочи» полузащитника Коваленко. 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года.

В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.