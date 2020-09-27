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«В Японии он так не делал». Карпин доволен результативностью Хасимото

16:28
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Арсеналом» (3:2) в матче 9-го тура РПЛ подвел итоги встречи и оценил игру полузащитника Кэнто Хасимото, который оформил дубль.

— Быстрые нападающие «Арсенала»? Во время нашего аута, старались накрыть Кангва. Оставили Денниса (Хаджикадунича) один в один против Кангва, понятное дело, что нельзя оставлять такого быстрого игрока одного... Потом стали играть внимательнее. Завершение атак от Хасимото? Не знали. Честно говоря, посмотрели 10 матчей перед переходом. Играет у нас на другой позиции. В Японии он никогда так не делал. Играл чистого опорного, не поднимался высоко. Позиция поменялась. Как видим, это приносит результат, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Арсенал Т — Ростов

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