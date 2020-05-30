В «Урале» отрицают переговоры по Лисаковичу. Белорусского форварда также сватают в ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что клуб может подписать нападающего солигорского «Шахтера» Виталия Лисаковича. Ранее появилась информация, что интерес к 22-летнему футболисту также проявляет ЦСКА. Кроме того, Иванов рассказал о состоянии здоровья форварда Павла Погребняка, у которого был выявлен коронавирус.

— Лисакович? Мы пока не разговаривали по нему, — заметил Иванов. — Он же был у нас на просмотре на сборах. Тогда он, вроде, нам не подошел. Слышал и знаю про него. Но конкретно сейчас мне про Лисаковича спортивный отдел ничего не говорил. Скорее всего, нет. Переговоров не ведем.

— Когда выпишут Погребняка?

— Скорее всего, в конце следующей недели. Разговаривал с ним позавчера. Он сказал, что ему еще нужно сдать один тест. Тогда наступит уже полная ясность. Как он себя чувствует? Знаете, как футболисты говорят? «Чувствую себя хорошо, но играть не могу» (смеется). Шучу. Конечно, мы ждем Пашу. Но ему еще нужно будет набрать форму. (Виталий Айрапетов)